Ucraina, l'allarme della Nato: "E' l'inizio dell'invasione" | Biden: "Mosca potrebbe attaccare anche Kiev" | Putin: "Interessi della Russia non sono negoziabili"

La Russia è pronta a trovare "soluzioni diplomatiche" con Kiev e l'Occidente sulla crisi ucraina: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili", ha detto Putin in un discorso trasmesso in tv in occasione della Giornata del difensore della patria.