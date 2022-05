Ucraina, Kuleba contro la Nato: "Non fa nulla di fronte all'aggressione russa" | Poi smentisce Zelensky: "Non abbiamo precondizioni per ripresa dei negoziati"

Intervenendo al Forum economico di Davos , in Svizzera, Kuleba ha invece lodato le "decisioni rivoluzionarie" assunte dall'Unione europea contro Mosca. "Noi vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa ai margini che non sta facendo nulla".

"Nato e Ue? La guerra ha fatto cadere le maschere" -

Kuleba ha detto che, prima dell'inizio della guerra il 24 febbraio, gli ucraini vedevano la Nato come "una potenza" e l'Ue come un'istituzione che "non faceva che esprimere preoccupazioni". Ma - ha aggiunto - "la guerra ha fatto cadere le maschere". E si sono viste "decisioni rivoluzionarie prese dall'Unione europea, che loro stessi non s'attendevano di prendere". Così, mentre l'Ucraina ha iscritto le aspirazioni euroatlantiche nella sua Costituzione, ora vede come priorità l'adesione all'Ue.

"Nessuna precondizione per la ripresa dei negoziati" -

Sulla ripresa dei negoziati, il ministro ha detto che l'Ucraina non ha precondizioni, smentendo quanto detto finora dal presidente Zelensky. "Non abbiamo precondizioni - ha spiegato -.Il problema è che la Russia non sta mandando alcun messaggio di voler davvero sedersi e parlare in buona fede. Apprezziamo ogni sforzo che punti a trovare una soluzione diplomatica ma quello che vediamo sul terreno e dalla analisi delle decisioni prese da Mosca è che la Russia si focalizza sulla guerra e non sulla diplomazia. Siamo d'accordo sul fatto che il cessate il fuoco possa servire, ma sono convinto al 100% che nel momento in cui la Russia dovesse accettarlo, sarà solo per non perdere la guerra, fino a quel momento la guerra continuerà", ha aggiunto.

"Occidente fornisca le armi necessarie, o ci saranno più morte e distruzione" -

Sulla situazione nel Donbass, il capo della diplomazia ha detto che è "estremamente negativa" per le truppe ucraine e ha chiesto all'Occidente di fornire i lanciarazzi multipli Mlrs il prima possibile. Se Kiev non dovesse ricevere queste armi missilistiche a breve, la situazione diventerà "ancora peggiore". Poi, rivolgendosi a Berlino, ha aggiunto: "Il nostro sogno sono i tank Leopard tedeschi. Se non avremo le armi necessarie, ciò porterà a più morte e distruzione", ha precisato.