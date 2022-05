Ucraina, Kuleba: offensiva in Donbass è la maggiore dalla Seconda guerra mondiale | Zelensky: "Inviarci armi pesanti è un investimento per la stabilità del mondo"

"Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non solo per l'Ucraina ma per l'intero mondo libero. Ecco perché la fornitura di armi pesanti all'Ucraina - lanciarazzi multipli, carri armati, armi antinave e altre armi - è il miglior investimento per mantenere la stabilità mondiale e prevenire molte gravi crisi che la Russia sta pianificando o ha già provocato". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso sul suo canale Telegram.