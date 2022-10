Ucraina, Ramzan Kadyrov su attacco a Kiev: "Ti avevamo avvertito Zelensky, ora scappa"

L’avvertimento a Zelensky.

In precedenza lo stesso Kadyrov aveva criticato duramente gli alti comandi di Mosca per alcune scelte in Ucraina, ma con l'attacco a Kiev no. E si rivolge con toni sprezzanti al presidente dell'Ucraina. "Ora sono soddisfatto al cento per cento del modo in cui l'operazione militare speciale si sta conducendo. Smettila di lamentarti come una feccia. È meglio che scappi prima di essere colpito. Scappa. Scappa, Zelensky, scappa senza guardare l'Occidente", ha aggiunto Kadyrov.

Ramzan Kadyrov e i figli in guerra.

Lo scorso 4 ottobre Ramzan Kadyrov aveva annunciato che avrebbe mandato tre dei suoi figli, adolescenti, a combattere al fianco dei russi in Ucraina. In un post su Telegram ha scritto che i suoi figli Akhmat, Eli e Adam, rispettivamente di 16, 15 e 14 anni, erano "da molto tempo" sotto addestramento militare per imparare a usare "armi diverse". "È giunto il momento per loro di brillare in una vera battaglia, non posso che salutare la loro determinazione.