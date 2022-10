Guerra Ucraina, la testimonianza da Odessa: “L'attacco al ponte ha innescato la vendetta russa”

L'attacco al ponte di Kerch ha innescato l'escalation militare in Ucraina.

"Mattino Cinque News" Ugo Poletti fondatore e direttore di “The Odessa Journal” -

l’attacco alla capitale ucraina è la punizione russa. La vendetta di Putin

"Per il momento su Odessa non sono ancora state lanciate bombe, sono cadute su Zaporinha e Kiev. - spiega aCon l’attacco al ponte gli ucraini hanno dato uno schiaffo a Putin, perché quello era il simbolo della presenza russa sul Mar Nero e".

"La cosa grave non è l’attacco in sé ma il fatto che gli ucraini hanno dimostrato di essere capaci di farlo. - prosegue

Ugo Poletti - I russi avevano dichiarato che era invulnerabile e, invece, è stato dimostrato il contrario

. Al momento è stato parzialmente danneggiato, ma se venisse compromessa anche la ferrovia, questo sì sarebbe un grave problema per i russi, non solo d'immagine, ma anche per il rifornimento delle truppe".