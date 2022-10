Ucraina, Nyt: "L'intelligence di Kiev dietro l'attacco al ponte di Crimea" | Mosca: "L'Ue pagherà il rifiuto all'energia russa per 20 anni"

La guerra in Ucraina giunge al 229esimo giorno.

Dopo lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev sui responsabili dell' esplosione sul ponte che collega la Crimea alla Russia, il Nyt rivela: "Dietro l'attacco ci sono i servizi di intelligence ucraini ". Il Cremlino intanto alza i toni nei confronti dell'Europa, affermando che l'Ue "risentirà delle conseguenze negative di aver rifiutato l'energia russa per i prossimi 10-20 anni. Durante l'Angelus, Papa Francesco ha ricordato il Concilio Vaticano II e il fatto che allora, come oggi, si respirava il pericolo di un conflitto nucleare: "Perché non impariamo dalla storia?". Putin annuncia per domani la riunione del Consiglio di sicurezza russo .