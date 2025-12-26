Ucraina, incontro Trump-Zelensky domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago | Mosca: "Mai così vicini a un accordo"

Le forze di difesa aerea ucraine hanno annunciato di aver abbattuto o neutralizzato 73 droni, per lo più di tipo Shahed, su almeno 99 lanciati durante la notte scorsa dai russi sul territorio ucraino oltre a un missile balistico Iskander-M, aggiungendo che 26 droni hanno colpito in 16 località. I droni russi avrebbero colpito anche una non meglio precisata "infrastruttura" nella città di Odessa, scatenando un incendio. "Il nemico ha nuovamente attaccato la nostra città. Si registra un raid su una infrastruttura", ha scritto sui social Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della città sul Mar Nero. Oltre al lavoro per spegnere l'incendio, i media ucraini riferiscono che gli addetti stanno lavorando al ripristino della corrente elettrica per le abitazioni in città, mentre si indaga se i danni causati alle fognature cittadine dai raid abbiano prodotto inquinamento.



Droni ucraini verso la Russia - Nella scorsa notte, i mezzi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 77 droni ucraini attivi nello spazio aereo del Paese guidato da Putin. Lo ha comunicato in una nota il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. "Durante la notte scorsa, i mezzi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 77 velivoli senza pilota di tipo aereo ucraini: 34 sopra il territorio della regione di Volgograd, 23 sopra il territorio della regione di Rostov, 5 sopra il territorio della regione di Kaluga, 5 sopra il territorio della Repubblica di Crimea, 3 sopra il territorio della regione di Mosca, di cui 1 diretto verso Mosca, 3 sopra le acque del Mar Nero, 2 sopra il territorio della regione di Belgorod, 1 sopra il territorio della regione di Voronezh e 1 sopra le acque del Mar d'Azov", si legge nel comunicato.