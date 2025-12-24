Ucraina, dalla cessione dei territori all'Articolo 5 in stile Nato: ecco i 20 punti del piano Usa-Ue

Una volta che tutte le parti avranno concordato sul documento, un cessate il fuoco completo entrerà immediatamente in vigore. Oltre alla bozza del documento quadro, Zelensky ha affermato che sono stati preparati anche altri documenti necessari per porre fine alla guerra. Tra questi, un quadro multilaterale di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che coinvolge Ucraina, Stati Uniti ed Europa, nonché un quadro bilaterale di garanzie di sicurezza tra Stati Uniti e Ucraina. Ha inoltre osservato che Ucraina e Stati Uniti hanno elaborato un documento sulla ripresa e lo sviluppo economico intitolato "La tabella di marcia per la prosperità dell'Ucraina".