Nyt: Biden autorizza Kiev all'uso di missili a lungo raggio per colpire in Russia | Zelensky: "Le armi parleranno da sole" | Raid russo su Sumy, 10 morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 999. Secondo il New York Times, Joe Biden ha autorizzato l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio americani per colpire in Russia. Per la Reuters, inoltre, Kiev prevede di condurre i suoi primi attacchi a lungo raggio nei prossimi giorni. Zelensky: "I missili parleranno da soli". Quanto alla prospettiva di un'apertura di colloqui, Macron afferma che Vladimir Putin "non vuole la pace e non è pronto a negoziarla". Tuttavia il presidente francese non ha escluso di parlare di nuovo con Putin ma solo quando il "contesto" sarà giusto. Scholz assicura: "Senza Kiev non si decide nulla". In serata un missile balistico russo ha colpito un edificio residenziale di nove piani a Sumy: almeno 10 morti e 50 feriti il bilancio del raid.