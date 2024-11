Ucraina, Musk presente alla telefonata tra Trump e Zelensky | Putin: "Pronto a parlare col tycoon"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 990. Alla telefonata di Donald Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato anche Elon Musk, diventato uno dei consiglieri di fiducia del presidente eletto. Il patron di Tesla è intervenuto per assicurare che continuerà a sostenere l'Ucraina tramite i suoi satelliti Starlink. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che finché andrà avanti il conflitto con Mosca, l'Italia resterà schierata al fianco di Kiev. Intanto Vladimir Putin si è congratulato con Trump per l'elezione, si è detto pronto a parlare con lui e ha definito "degne di attenzione" le sue idee per mettere fine alla guerra in Ucraina. E il presidente eletto degli Usa ha teso la mano al leader russo in un'intervista alla Nbc: "Penso che ci parlerò".