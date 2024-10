Ucraina, Kiev: almeno un morto e 12 feriti in un raid russo a Kryvyi Riha | A ottobre avanzata record delle truppe del Cremlino

La guerra in Ucraina giunge al giorno 979. Un uomo è morto a seguito di un attacco missilistico a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I feriti sono almeno dodici. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. A ottobre avanzata record dei militari russi a est del Paese. Intanto arriva la conferma della Nato sul coinvolgimento di Pyongyang: "Posso confermare che le truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che le unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk", ha detto il Segretario generale Mark Rutte. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un contatto telefonico con Rutte, ribadendo l'impegno italiano per il supporto militare e finanziario all'Ucraina.