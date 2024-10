Ucraina, Rutte (Nato): "Confermato l'invio di truppe nordcoreane in Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 978. "Posso confermare che le truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che le unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk". Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, confermando così il coinvolgimento di Pyongyang nella guerra. Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina nella notte 100 droni di vario tipo, 66 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky: "Senza l'appoggio americano per noi è difficile, essere neutrali significa sostenere Mosca".