Guerra in Ucraina, la Finlandia: "Cresce la stanchezza dei Paesi occidentali nell'aiutare Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 966. Il ministro degli Esteri finlandese, Elina Valtonen, avverte del pericolo "reale e crescente" della stanchezza dei Paesi occidentali nell'aiutare Kiev. Ma il premier italiano, Giorgia Meloni, afferma: "Non ci rassegniamo, come pure in molti suggeriscono, all'idea di abbandonare l'Ucraina". E Scholz vuole chiedere ai partner Ue di dare più aiuti militari a Zelensky. Intanto, sul fronte del conflitto una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico russo lanciato la notte scorsa sulla città di Mykolaiv, nell'omonima regione dell'Ucraina meridionale.