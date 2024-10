Financial Times: "Si lavora a un'ipotesi Kiev nella Nato se l'Ucraina cede territori alla Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 956. L'Ucraina e suoi alleati starebbero valutando un possibile compromesso che prevede "l'ingresso di Kiev nella Nato in cambio di alcuni territori occupati alla Russia". Lo riporta il Financial Times. Non c'è consenso in Consiglio Ue per una proroga temporale nel rinnovo delle sanzioni agli asset della Banca centrale russa immobilizzati in Europa. L'accordo è cruciale per far sì che gli Usa partecipino con una quota da 20 miliardi di dollari al prestito all'Ucraina deciso in ambito G7. L'Ungheria si oppone. Nella sua visita a Kiev, il segretario generale della Nato, Mark Rutte ha fatto sapere di essere favorevole all'ingresso dell'Ucraina nel Patto Atlantico. Volodymyr Zelensky torna a chiedere l'invio di armi a lungo raggio: "Senza certi mezzi e la possibilità di usarli, non possiamo fermare la Russia".