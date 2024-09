Putin aumenta le spese militari del 30% per il 2025: "Raggiungeremo tutti gli obiettivi in Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 951. "La verità è dalla nostra parte. Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti". In un messaggio ai russi, Vladimir Putin ha salutato così il secondo anniversario dell'annessione delle quattro regioni ucraine parzialmente occupate e annesse dalla Russia. La settimana dopo il viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa e la presentazione del suo cosiddetto 'piano di vittoria', Mosca ribadisce dunque ancora una volta di voler andare fino in fondo nella sua cosiddetta operazione militare speciale. E, in linea con questa strategia, decide un aumento monstre di quasi il 30% delle spese militari per il 2025.