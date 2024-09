Ucraina, Biden a Zelensky: "La Russia non prevarrà, noi sempre al fianco di Kiev" | Usa annunciano nuovi aiuti da 7,9 miliardi di dollari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 947. Joe Biden, dopo aver annunciato nuovi aiuti a Kiev e aver promesso che "gli Usa forniranno le munizioni a lungo raggio all'Ucraina", ha incontrato Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa, accogliendo l'omologo ucraino nello Studio Ovale, ha ribadito che "la Russia non prevarrà" e ha assicurato che "gli Stati Uniti sono accanto a Kiev ora e in futuro". Zelensky, dal canto suo, ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno fornito. Il leader ucraino all'Onu aveva in precedenza affermato che il Paese "vuole mettere fine a questo conflitto più di ogni altro nel mondo" e aveva lanciato un monito per una possibile catastrofe atomica a Zaporizhzhia. Dopo l'annuncio del Pentagono di un nuovo pacchetto da 2,4 miliardi di aiuti per Kiev, gli Stati Uniti hanno reso noto lo stanziamento di altri 5,5 miliardi di aiuti portando il totale a oltre 7,9 miliardi. Intanto il presidente russo Vladimir Putin avverte: "Una minaccia critica alla nostra sovranità sarà la base per una risposta nucleare".