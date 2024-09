Ucraina, Zelensky all'Onu: "Putin non ruberà il futuro del mondo" | Nuovo sfondamento nella regione russa di Kursk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 944, con un nuovo sfondamento della brigata d'assalto nella regione russa di Kursk. Volodymyr Zelensky, a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, afferma che Vladimir Putin "ha rubato molto, ma non ruberà il futuro del mondo". Il presidente americano Joe Biden: "Non ho ancora deciso se autorizzare Kiev sui missili a lungo raggio". Il Cremlino intanto fa sapere che "non c'è alternativa alla nostra vittoria contro l'Ucraina", commentando le parole di Stoltenberg, che ha ridimensionato le minacce di ritorsioni russe in caso di un ok all'uso ucraino di armi occidentali a lungo raggio in Russia.