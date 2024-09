Zelensky è a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu | Biden: "Non ho ancora deciso se autorizzare Kiev sui missili a lungo raggio"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 943. Il presidente Biden: "Non ho ancora deciso se autorizzare Kiev sui missili a lungo raggio". Il Cremlino intanto fa sapere che "non c'è alternativa alla nostra vittoria contro l'Ucraina" commentando le parole di Stoltenberg, che ha ridimensionato le minacce di ritorsioni russe in caso di un ok all'uso ucraino di armi occidentali a lungo raggio in Russia. E Zelensky, arrivato a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, sui negoziati chiarisce: "Non sono io che ho cambiato idea, è Putin che non vuole trattare". Mosca ha lanciato nuovi raid con droni Shahed, facendo risuonare l'allarme in diverse regioni del Paese invaso. Un bombardamento sulla città di Nikopol ha provocato due morti, tra cui una 12enne. Mosca ha affermato che non intende partecipare al secondo summit sul conflitto voluto da Kiev. Lo Stato maggiore ucraino, da parte sua, ha confermato il bombardamento di due depositi militari russi che contenevano "migliaia di tonnellate di munizioni".