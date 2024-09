Kiev: "Le nostre truppe penetrate nel Kursk da un altro punto"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 938. Truppe ucraine avrebbero sfondato le difese russe da qualche giorno, penetrando nella regione già invasa del Kursk da un altro punto. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero dei militari delle forze armate a 1,5 milioni di uomini. Kiev e Mosca commentano il caso degli spari vicino alla residenza di Donald Trump a West Palm Beach, in Florida. "Sono felice che sia sano e salvo, no alla violenza politica", scrive su X il presidente ucraino Zelensky. "Giocare con il fuoco ha le sue conseguenze", commenta il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.