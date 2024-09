Ucraina, Putin firma un decreto per l'aumento delle forze militari: ora salite a 1,5 milioni

"Sono sicuro che la Russia non intende usare armi nucleari. Mosca ha tuttavia un atteggiamento aggressivo che non può essere sottovalutato e che minaccia l'intera Europa. Questo significa che dobbiamo essere tutti preparati". Lo ha affermato il presidente estone, Alar Karis, in un'intervista rilasciata all'edizione ucraina della rivista Forbes. Nell'intervista Karis ha ribadito che l'aumento della spesa per la difesa rimane, in combinazione con il multilateralismo europeo e nordatlantico, il principale antidoto alle mire di Mosca.