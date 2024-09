Biden: "Lavoriamo per autorizzare Kiev a usare missili Usa in Russia" | Mosca: "L'operazione in Ucraina continua per proteggerci"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 931. "Stiamo lavorando" per autorizzare l'Ucraina "ad usare missili a lungo raggio americani contro la Russia". Lo ha detto il presidente Joe Biden. Mosca ha dichiarato che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno conquistato altri quattro villaggi nel Donetsk. La difesa aerea russa ha abbattuto 144 droni ucraini su nove regioni del Paese, inclusa quella della capitale. E i voli sono stati sospesi nella notte in tre aeroporti di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato di "dover continuare l'operazione militare in Ucraina per proteggersi". Secondo Scholz, "ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace", ma il portavoce del cancelliere tedesco ha sottolineato da parte di Putin l'assenza di volontà di negoziare con l'Ucraina. Il presidente russo: "Rafforzeremo la Marina, anche nel nucleare". Blinken: "Nuove sanzioni Usa contro l'Iran in risposta alla fornitura di missili alla Russia". Misure analoghe nei confronti di Teheran sono state annunciate da Germania, Francia e Regno Unito.