Ucraina, giorno di guerra 930: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 930. La portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Volodymyr Zelensky ad alcuni media italiani a Cernobbio, dichiarando che "i territori russi non sono in agenda per i negoziati". Mosca definisce però "territori russi" anche le regioni ucraine in parte occupate dalle truppe del Cremlino e le parole di Zakharova equivalgono quindi a un rifiuto di trattare il ritorno a Kiev delle zone che Mosca controlla. Intanto, il presidente ucraino ha affermato di aver "preparato un piano" per la pace di avere intenzione di "condividerlo con il presidente in carica degli Stati Uniti e con i potenziali candidati per la presidenza americana, Harris e Trump, e avere un loro riscontro". Per Olaf Scholz "ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace, anche se il portavoce del cancelliere tedesco sottolinea da parte di Putin l'assenza di volontà di negoziare con l'Ucraina.