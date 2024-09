La guerra in Ucraina giunge al giorno 924. Le forze russe hanno lanciato missili balistici sulla città di Poltava, colpendo diversi edifici tra cui un istituto scolastico e un ospedale. Oltre 50 persone sono morte e più di 250 sono rimaste ferite. Il ministro delle Industrie strategiche Alexander Kamyshin, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell'Ecologia Ruslan Strilets hanno presentato le loro dimissioni al Parlamento ucraino. Media ucraini: ministro degli Esteri Kuleba verso il siluramento. Il portavoce di Zelensky: "Cambieremo oltre mezzo governo". Intanto, un tribunale di Mosca ha condannato a 15 anni di reclusione lo scienziato Alexander Shiplyuk: l'accusa è di alto tradimento per aver fornito segreti di Stato alla Cina in merito alla tecnologia missilistica ipersonica.