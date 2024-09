Putin: "A Kursk hanno fallito, Mosca si occuperà dei banditi ucraini al confine" | Attacco russo su Sumy: colpito un centro per l'infanzia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 923. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "è fallito" il tentativo ucraino di fermare l'offensiva russa nel Donbass invadendo la regione russa di Kursk. Mosca "si occuperà dei banditi ucraini" che hanno cercato di destabilizzare la regione di confine. Intanto la Russia ha lanciato un nuovo attacco sull'oblast ucraino di Sumy, colpendo anche un centro per l'infanzia. Almeno 44 civili, tra cui sette bambini, sono invece rimasti feriti nei raid russi sulla città di Kharkiv. Non si è fatta attendere la risposta di Kiev agli attacchi russi: decine di droni (almeno 150) hanno preso di mira 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.