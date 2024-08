L'appello di Papa Francesco: "In Ucraina non sia abolita nessuna Chiesa cristiana" | Nell'attacco russo all'albergo di Kramatorsk morta una guardia del corpo dei giornalisti Reuters

La guerra in Ucraina giunge al giorno 915. Bombe russe colpiscono un albergo a Kramatorsk, nella parte orientale del Paese: 2 reporter feriti, morta la loro guardia del corpo britannica. L'agenzia di stampa Reuters: "È un membro del nostro team in Ucraina". Zelensky: "43mila missili russi sull'Ucraina da inizio guerra". Intanto, Papa Francesco lancia un appello: "Non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna chiesa cristiana in Ucraina. Le chiese non si toccano!". Un riferimento diretto alla decisione del Parlamento ucraino, che martedì ha approvato un disegno di legge che vieta le attività dei gruppi religiosi legati alla Chiesa ortodossa russa.