Russia, il giornalista Usa Gershkovich verso la liberazione | Mosca: Kiev ha perso oltre 60mila soldati a luglio

La guerra in Ucraina giunge al giorno 890. Il giornalista americano del Wall Street Journal Ewan Gershkovich, condannato in Russia a 16 anni per spionaggio, dovrebbe ritornare negli Stati Uniti nell'ambito di uno scambio di prigionieri, secondo quanto riporta Fox News, che cita il Wsj. Mosca afferma che l'Ucraina ha peso oltre 60mila uomini a luglio, mentre dall'Olanda sono arrivati a Kiev i primi caccia F-16, con cui sono stati effettuati i primi voli con missioni di "difesa aerea". Tajani afferma che "la Russia sta avanzando in maniera significativa. E' una fase di stallo". Mosca, intanto, ha avviato la terza fase delle esercitazioni nucleari.