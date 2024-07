Autobomba a Mosca, il presunto autore: "Agito per conto di Kiev" | Ue: trasferiti all'Ucraina 1,5 miliardi di proventi da asset russi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 885. L'Ue sta ha trasferito 1,5 miliardi di euro di proventi dai beni russi immobilizzati in favore della difesa e della ricostruzione dell'Ucraina. Mosca ha replicato parlando di azioni "illegali" da parte di Bruxelles. "Naturalmente - ha detto il portavoce del Crewmlino Peskov - tali iniziative della Commissione europea non rimarranno senza risposta". In un video diffuso dai media russi, intanto, il presunto autore dell'autobomba scoppiata a nord di Mosca ha affermato di aver "agito per conto di Kiev". Zelensky elogia i soldati dopo il raid su un aeroporto in Crimea.