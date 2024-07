Guerra in Ucraina, Kuleba: "Disponibili a negoziati con la Russia se sono in buona fede" | Mosca: "Bene l'apertura, vediamo i dettagli"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 883. Nella sua visita in Cina, il ministro degli Esteri di Kiev Kuleba dice di essere "pronto a trattare per la pace, se la Russia è in buona fede". E al collega Wang Yi parla di "negoziati estesi, dettagliati e sostanziali" con l'obiettivo di "evitare la competizione tra i piani di pace". Il Cremlino ha commentato con la dovuta cautela le parole di Kuleba che, ha osservato il portavoce Dmitry Peskov, sono "in sintonia con la nostra posizione". La Russia, ha continuato, attende però di avere ulteriori dettagli sulla questione. "La parte russa non ha mai rifiutato i negoziati e ha sempre mantenuto la sua apertura al processo negoziale", ha precisato ancora Peskov. Intanto, un ordigno installato all'interno di un'auto parcheggiata nel nord di Mosca è esploso, provocando due feriti. Inizialmente i media russi avevano riportato che fosse coinvolto Andrey Torgashov, vice capo del centro di comunicazione satellitare di un'unità militare. Ma il funzionario ha smentito.