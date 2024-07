Guerra in Ucraina, Kuleba: "Importante dialogo diretto Kiev-Pechino per la pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 882. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha iniziato la sua visita in Cina sottolineando in un video su Instagram che "davanti a noi ci sono negoziati estesi, dettagliati e sostanziali con il mio collega cinese Wang Yi riguardo alle modalità per una pace giusta. Dobbiamo evitare la competizione tra i piani di pace. È molto importante che Kiev e Pechino conducano un dialogo diretto e scambino posizioni". La filiale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza russo ha bloccato un canale per la fornitura di esplosivi e detonatori elettrici dall'Europa alla Russia destinati ad atti terroristici. Il materiale è stato trasportato in diverse spedizioni dall'Italia e dalla Germania nascosto in cavità di pezzi di ricambio per auto. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, commentando il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha detto: il presidente Usa "è fuori. Gli obiettivi dell'operazione speciale militare saranno raggiunti".