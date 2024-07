La guerra in Ucraina giunge al giorno 870. Joe Biden ha annunciato in un incontro con Volodymyr Zelensky, a margine del summit Nato, un nuovo pacchetto di aiuti da 225 milioni di dollari per

l'Ucraina, compreso un sistema missilistico Patriot (il secondo finora) per rafforzare le sue difese aeree. Il Cremlino minaccia: "Con missili Usa in Germania torna la guerra fredda". Il Bloomberg scrive che Kiev vorrebbe invitare anche la Russia a un secondo vertice di pace, prima delle presidenziali Usa di novembre. Intanto, Putin fa sapere che Xi Jinping è atteso a Mosca per il vertice dei Paesi Brics in programma a ottobre. Un deputato della Dpr riferisce alla Tass che i corpi di civili, alcuni dei quali presentano tracce di tortura, sono stati riesumati nella città di Avdeyevka, nella Repubblica popolare di Donetsk. Intanto, la Russia ha incluso Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, nell'elenco dei "terroristi ed estremisti".