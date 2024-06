Putin: "La Russia svilupperà ulteriormente la triade nucleare" | Seul valuta di fornire armi a Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 850. La Russia intende sviluppare ulteriormente le proprie forze nucleari strategiche. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. "I nostri piani comprendono ulteriore sviluppo della triade nucleare come garanzia della deterrenza strategica e del mantenimento dell'equilibrio di potere nel mondo", ha concluso. Intanto la Corea del Sud ha affermato che prenderà in considerazione l'invio di armi all'Ucraina dopo che Russia e Corea del Nord hanno firmato un patto per difendersi a vicenda in caso di guerra. Immediata la reazione di Putin: "Se Seul dovesse decidere di fornire armi a Kiev, commetterebbe un grave erorre".