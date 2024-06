Putin: "Fornire armi all'Ucraina sarebbe un errore per la Corea del Sud" | L'Ue, accordo sul 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 849. Vladimir Putin avverte la Corea del Sud: "Se dovesse decidere di fornire armi a Kiev, commetterebbe un grave errore". Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno trovato un accordo sul 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Durante la visita di Stato del presidente russo in Corea del Nord, i due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione strategica che li vincola a "usare ogni mezzo possibile per dare supporto militare in caso di guerra". Secondo Putin, inoltre, andrebbero "riviste" le sanzioni contro la Corea del Nord varate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu (dove la Russia è membro permanente).