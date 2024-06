Putin in Corea del Nord a caccia di munizioni e armi | Media: i russi ammassano 10mila uomini al confine Kharkiv

La guerra in Ucraina giunge al giorno 847. Visita di Stato del presidente russo Putin in Corea del Nord a caccia di armi e munizioni per la guerra contro l'Ucraina. "La Russia è fermamente convinta che con i nostri sforzi congiunti porteremo la cooperazione bilaterale a un livello più alto", scrive in un articolo per il Rodong Sinmun, organo ufficiale del Partito dei Lavoratori nordcoreano del leader Kim Jong-un, che considera 'un alleato solido contro l'egemonia dell'Occidente'. La Santa Sede torna a chiedere un intervento diplomatico: "L'unico mezzo in grado di raggiungere una pace vera, stabile e giusta è il dialogo tra tutte le parti coinvolte", ha fatto sapere infatti il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin.