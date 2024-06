In Svizzera conferenza di pace senza Putin, Zelensky: "Dare una chance alla diplomazia" | Tajani: "In arrivo un nuovo pacchetto di aiuti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 844. Al summit per la pace in Svizzera, dove non c'è Putin, pesa come un macigno l'assenza della Cina che però ha invitato Russia e Ucraina "a incontrarsi a metà strada" e "ad avviare tempestivamente i colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra". La vicepresidente Usa Kamala Harris alla plenaria del vertice dice: "Putin non chiede negoziati ma la resa dell'Ucraina". Ma Kiev fa sapere di essere pronta a dare un piano a Mosca dopo il vertice "perché - dicono - primo o poi Mosca dovrà essere coinvolta". E gli Usa annunciano 1,5 miliardi in aiuti civili all'Ucraina.