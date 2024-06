La guerra in Ucraina giunge al giorno 843. "Putin è come Hitler, non ci si può fidare", dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il riferimento è alle parole del presidente russo secondo cui Mosca cesserà immediatamente il fuoco e sarà pronta ai negoziati solo dopo che Kiev avrà ritirato le sue truppe dai territori ucraini annessi (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia) e avrà notificato la rinuncia ad aderire alla Nato. Putin ha spiegato che in territorio ucraino sono impegnati "quasi 700mila soldati russi". Il ministro della Difesa Crosetto precisa che l'Italia è contrario al "pacchetto da 40 miliardi di dollari l'anno per l'Ucraina: già facciamo fatica ad arrivare al 2%". Al G7 in in Puglia, Biden e Zelensky hanno firmato un accordo di sicurezza tra Usa e Ucraina. Ue: avvio dei negoziati di adesione per Ucraina e Moldova il 25 giugno.