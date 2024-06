Parigi, accordo G7 per 50 miliardi a Kiev attraverso asset russi | Ucraina, Biden e Zelensky firmeranno un accordo di sicurezza

La guerra in Ucraina giunge al giorno 841. I leader del G7 hanno raggiunto un accordo "sull'esborso di 50 miliardi" di dollari a favore dell'Ucraina attraverso l'utilizzo dei beni russi congelati. Inoltre Biden e Zelensky firmeranno al G7 un accordo di sicurezza. L'annuncio viene da Sullivan, che chiarisce: "Gli usa saranno sempre accanto al popolo ucraino". Intanto, Washington annuncia nuove sanzioni contro la Russia mettendo nel mirino anche la Borsa. E Mosca replica: "Risponderemo". Washington fornirà a Kiev un ulteriore sistema missilistico Patriot. Lo hanno dichiarato al New York Times alti funzionari dell'amministrazione e dell'esercito Usa. Zelensky, durante la visita a Berlino, in un discorso al Bundestag, il Parlamento tedesco, ha affermato che l'Ucraina non deve essere divisa, tracciando parallelismi con il muro di Berlino: "Chiuderemo la guerra alle nostre condizioni, l'Ucraina non sia divisa da un muro".