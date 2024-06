Zelensky al Bundestag: "Chiuderemo la guerra alle nostre condizioni, l'Ucraina non sia divisa da un muro"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 840. Zelensky, in visita a Berlino, in un discorso al Bundestag, il Parlamento tedesco, ha affermato che l'Ucraina non deve essere divisa, tracciando parallelismi con il muro di Berlino. "Chiuderemo la guerra alle nostre condizioni, l'Ucraina non sia divisa da un muro". "La Russia lascia dietro di sé centinaia di cimiteri, Vladimir Putin è abituato a sottomettere gli altri", ha poi ricordato. Zelensky in precedenza aveva incontrato Scholz per il quale "non ci sarà nessuna pace dettata da Putin, chiedo a tutti di aiutare Kiev nella difesa aerea". Il presidente ucraino: "Dobbiamo vincere, ci servono almeno sette sistemi Patriot". Il ministero della Difesa russo ha annunciato che è iniziata la seconda fase delle esercitazioni nucleari non strategiche nel Paese.