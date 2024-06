La guerra in Ucraina giunge al giorno 839. Il presidente ucraino Zelensky si è recato a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Scholz. Un aereo militare ucraino ha sparato per la prima volta contro un bersaglio all'interno della Russia, colpendo una "base di comando" nel territorio di Belgorod. Non è però chiaro quale tipo di munizione sia stata utilizzata nel raid, né se si trattasse di un'arma occidentale. I filorussi intanto affermano che le forze di Mosca controllano più del 60% della regione ucraina del Donetsk, e accusano Kiev di usare bombe a grappolo per "colpire i civili". Gli ucraini hanno anche colpito un rimorchiatore russo e una chiatta russi nel mare d'Azov.