Ucraina, Biden da Macron: "Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia" | Mosca: attacco di Kiev su un aeroporto in Ossezia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 837. Durante un incontro con Emmanuel Macron in Francia, il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che "tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima". Gli Usa si dicono pronti a espandere il proprio arsenale atomico "se non cambierà la strategia nucleare di Cina e Russia". A maggio il bilancio delle vittime civili sul territorio ucraino è salito a 174. Si tratta del livello più alto in quasi un anno (con un aumento del 31%). Secondo Putin, l'Occidente "vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo". Intanto Mosca denuncia un attacco ucraino su un aeroporto in Ossezia.