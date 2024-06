La guerra in Ucraina giunge al giorno 836. A maggio il bilancio delle vittime civili sul territorio ucraino è salito a 174. Si tratta del livello più alto in quasi un anno (con un aumento del 31%), provocato dall'intensificarsi degli attacchi missilistici e di bombe contro la regione di Kharkiv. Secondo Putin, il mondo occidentale "vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo". Intanto scoppia la polemica politica, dopo che il vicepremier Salvini è tornato ad attaccare il presidente francese Macron: "Lo ritengo ormai fuori controllo, pericoloso per sé e per gli altri. Sei pericoloso, fermati, calmati, curati. Chi parla di guerra in questo momento va isolato perché ha dei problemi o ha degli interessi politici, militari e strategici".