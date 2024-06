La guerra in Ucraina giunge al giorno 836. Secondo Putin, il mondo occidentale "vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo". L'esercito ucraino, come dichiarato dai filorussi, ha attaccato il villaggio di Sadovoe nella regione di Kherson, provocando 22 morti. Intanto scoppia la polemica politica, dopo che il vicepremier Salvini è tornato ad attaccare il presidente francese Macron: "Lo ritengo ormai fuori controllo, pericoloso per sé e per gli altri. Sei pericoloso, fermati, calmati, curati. Chi parla di guerra in questo momento va isolato perché ha dei problemi o ha degli interessi politici, militari e strategici".