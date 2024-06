La guerra in Ucraina giunge al giorno 834. Putin: "Negli Stati Uniti nessuno è interessato all'Ucraina, sono interessati alla loro grandezza. Combattono non per l'Ucraina e non per il popolo ucraino, ma per la loro leadership" a livello globale. E avverte: "La consegna di armi occidentali all'Ucraina è un "passo molto pericoloso. Potremmo fornire missili che colpiscano i Paesi Nato. Con lo stop delle armi Usa il conflitto finisce in due-tre mesi". Il leader russo parla poi del nostro Paese: "In Italia non c'è una russofobia da cavernicoli". Non si fermano i bombardamenti russi, che in 24 ore hanno colpito 22 città del Kherson e attaccato 440 volte la regione di Zaporizhzhia. Il presidente americano Biden, fa sapere la Casa Bianca, incontrerà il suo omologo ucraino Zelensky in Francia, a margine delle commemorazioni dello sbarco in Normandia, e poi al vertice del G7 in Italia. Fonti Usa: "Kiev ha utilizzato armi statunitensi per colpire all'interno della Russia negli ultimi giorni.