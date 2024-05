La guerra in Ucraina giunge al giorno 827. Secondo Politico, Joe Biden ha "segretamente"autorizzato Kiev a colpire in territorio russo con armi fornite dagli Usa, ma solo nell'area confinante con Kharkiv e non a lungo raggio. "L'Ucraina potrà utilizzare gli F-16 forniti dalla Danimarca per colpire obbiettivi militari in territorio russo", ha affermato il ministro degli Esteri danese Rasmussen. Stesse dichiarazioni erano state fatte in precedenza dal governo polacco e da quello finlandese. Anche il presidente americano Biden starebbe valutando il via libera a Kiev per attacchi in Russia con le armi a corto raggio fornite dagli Usa. Ci saranno "serie conseguenze", ha detto Putin. Il cardinale Parolin, segretario di Stato della Santa Sede: la possibilità di utilizzare armi fornite dalla Nato anche sul territorio russo "credo che debba preoccupare ogni persona che abbia a cuore le sorti del nostro mondo. Questo potrebbe comportare un'escalation che nessuno potrà più controllare: è una prospettiva davvero inquietante". Stoltenberg: "Kiev può ancora prevalere ma solo con il forte sostegno dagli alleati Nato".