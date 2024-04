Biden: "La Russia non si fermerà all'Ucraina" | L'Aiea: "A Zaporizhzhia siamo vicini all'incidente nucleare"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 783.

Secondo Joe Biden, la Russia "non si fermerà all'Ucraina e l'impatto sulla Nato sarà significativo". Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, afferma che "ci stiamo avvicinando pericolosamente a un incidente nucleare" nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, colpita 400 volte dai russi in sole 24 ore. Zelensky chiede ancora una volta a gran voce il sostegno degli Usa: "Aspettiamo da mesi il vitale pacchetto di assistenza e stiamo ancora aspettando un voto al Congresso degli Stati Uniti. Non cè più tempo da perdere". Una fregata della Marina russa, equipaggiata con missili ipersonici, è entrata nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez come parte di un'esercitazione programmata. Il presidente russo Putin deride la conferenza per la pace organizzata dalla Svizzera per giugno, senza la Russia, definendola "un fenomeno da baracconi".