13 aprile 2024 00:36 TEMPO REALE

Wsj: "Putin vuole riavviare la centrale di Zaporizhzhia" | Dopo raid russi centinaia di località ucraine al buio

Zelenska: "Grata all'Italia per la coalizione per i bambini". Putin: "Raid ai siti energetici per smilitarizzare Kiev". Pesanti attacchi a Odessa e Kharkiv