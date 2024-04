Ucraina, la Svizzera annuncia una conferenza di pace e Mosca avverte: "Non ci saremo, è un progetto degli Usa"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 778.

La Svizzera annuncia per giugno una conferenza di pace per l'Ucraina ma la Russia avverte: "Noi non ci saremo, si tratta di un progetto americano". Intanto, per il 2024 la Russia prevede di reclutare circa 400mila militari a contratto secondo la stima del ministero della Difesa britannico. Kiev ritiene che "dall'inizio del conflitto sono oltre 450mila i soldati russi morti o feriti". Intanto il Parlamento ucraino ha approvato in prima lettura un provvedimento che permetterà ai detenuti di servire nell'esercito. Per Zelensky la Russia è riuscita a esercitare un'influenza sulla politica e sui media statunitensi. L'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Sicurezza Borrell avverte: "Guerra in Europa? Non è più fantasia". Intanto, dopo gli attacchi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'Aiea convoca una riunione di emergenza.