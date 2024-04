Ucraina, Zelensky: "Abbiamo un piano per una controffensiva, ma ci servono armi"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 777.

"Abbiamo un piano per una controffensiva ma ciò richiede armi, anche dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla Bild. L'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Sicurezza Borrell avverte: "Guerra in Europa? Non è più fantasia". L'intelligence militare ucraina rivendica un'operazione nella quale è stata data alle fiamme la nave missilistica russa "Serpukhov" nell'enclave russa di Kaliningrad. Dopo gli attacchi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'Aiea convoca una riunione di emergenza.