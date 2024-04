Ucraina, Zelensky abbassa da 27 a 25 anni l'età per il reclutamento | Lukashenko: "La Bielorussia si prepara alla guerra"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

Fotogallery - Budapest, Ilaria Salis in tribunale ancora in catene

Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffé

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 770.

Zelensky abbassa l'età per il reclutamento nelle forze armate: da 27 a 25 anni. Intanto la Bielorussia "si sta preparando alla guerra", ma l'auspicio è che non sia necessario farla, secondo quanto ha affermato il presidente Alexander Lukashenko. Il ministro della Difesa di Mosca Sergei Shoigu: "I primi tre mesi dell'anno le forze russe hanno conquistato oltre 400 chilometri quadrati di territorio in Ucraina, mentre le truppe di Kiev hanno perso 80.000 soldati". La portavoce degli Esteri russo Zakharova annuncia che il Cremlino citerà in giudizio Kiev per terrorismo aggiungendo che la comunicazione non riguarda l'attacco al teatro.