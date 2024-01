Zelensky: "Senza gli Usa l'Europa sarà sola contro la Russia" | Putin a febbraio in Turchia per discutere della guerra

La guerra in Ucraina giunge al giorno 706.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che "senza gli Usa, l'Europa sarà sola contro Putin". In precedenza aveva anche fatto sapere che un'eventuale mancanza di sostegno a Kiev da parte degli Stati Uniti sarebbe sbagliata "per tutti" ma, se questo dovesse accadere, Kiev conterà sul supporto da parte della Germania. A febbraio il presidente russo si recherà in visita in Turchia per discutere in particolare la situazione in Ucraina. Intanto Papa Francesco ha fatto sapere che la Santa Sede sta mediando per "uno scambio di prigionieri". Paesi Bassi stanzieranno altri 112 milioni in aiuti militari a Kiev.