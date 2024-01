Il post della discordia

"Ho trovato il tempo di andare al punto di raccolta firme per sostenere Vladimir Vladimirovič Putin come candidato alla presidenza della Russia. Per me una scelta del genere è ovvia: non vedo motivo di cambiare nulla. Ora, nonostante le sanzioni e tutti i problemi, la Russia si sta sviluppando dinamicamente. Sta proteggendo i suoi cittadini e lavorando per rendere il domani migliore di ieri. Non si può negare che sia legata alla personalità di una persona specifica, sotto la cui guida generale vengono prese le giuste decisioni, come vediamo dai risultati. E quante altre decisioni del genere sono state prese negli anni precedenti. Ecco perché io, come molti altri cittadini, sostengo Vladimir Vladimirovič!", ha scritto la ragazza su Instagram come didascalia a corredo di una foto in cui viene immortalata mentre firma a sostegno della candidatura di Putin.